Laikraksts: WADA rosina uz četriem gadiem izslēgt Krieviju no starptautiskā sporta

Ietekmīgais laikraksts "The New York Times" apgalvo, ka Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) Atbilstības pārbaudes komiteja (CRC) rosina izslēgt Krieviju no starptautiskās sporta aprites uz četriem gadiem. Šāds ierosinājums iekļauts CRC vadītāja Džonatana Teilora ziņojumā.