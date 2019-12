Latvijas futbola virslīga: ir pamats tam, lai mēs piedzīvotu izrāvienu

Ainārs Dakša : Profesionāla futbola jēdziens gan LFF valdes dienas kārtībā, gan infrastruktūras plānā. Skaidrs, ka LFF prioritātes ir svarīgas, to jau neviens neapstrīd, ka būtu kaut kas tāds izdarīts, ko nevajadzēja. Bet starp tiem daudzajiem punktiem mēs gribam redzēt arī to, kas būtu uz profesionālu futbolu vērsts. Iepriekšējās attīstības programmās tādi stadioni un citi objekti ir parādījušies. Kaut kādu iemeslu dēļ tie nav realizējušies. Mēs redzam, ka viens no tiem veidiem, kā to sekmēt, būtu šī sadarbības un komunikāciju formas uzlabošana. Viens no tiem ir arī virslīgas pārstāvja pārstāvniecība LFF valdē. Tā būtu šī cilvēka prioritāte. Tāpat ir jāredz futbols kopumā, neaizmirstot par savu konkrēto profilu. Ja tā ir virslīga, tad tās jautājumi ir svarīgi. Jo virslīga ir ļoti liela daļa no Latvijas futbola kopējās vērtības.

Maksims Krivuņecs: Man liekas, ka mēs to atrisinājām. Federācija paskatījās uz mūsu rezultātiem. Mēs arī esam vairāk atklāti jauniem projektiem. Tagad ir sarunas par ilgtermiņa līgumu, kas ir ļoti nepieciešams līgai, lai plānotu darbu. Nav iespējams plānot darbu uz vienu gadu. Tas nav reāli. Ja gribam domāt ilgtermiņā, tad mums arī jābūt atļaujai to darīt ilgtermiņā. Nākamais gads mums būs ļoti svarīgs, jo būs jāstrādā ar partneriem pie līgumu pagarināšanas, kā arī pie jaunu partneru piesaistīšanas. Mēs esam gatavi to darīt, un to arī pateicām federācijai. Mēs to varam. Bija interesanta sezona gan no sportiskās, gan organizatoriskās puses. Gribam šo kvalitāti uzlabot. Vēlamies produkta un pakalpojumu klāstu paplašināt. Vajadzētu arī piesaistīt vēl vairāk cilvēku. Ar federāciju runājām, ka mēs varētu kopējiem spēkiem realizēt papildu projektus. Tagad ir atbilde no federācijas, mēs spiežam rokas. Mums ir lieli plāni. Man ir pozitīvs noskaņojums uz nākamo sezonu. To arī redz starptautiskās organizācijas, jo tās novērtē mūsu darbu. Mēs arī saņemam papildus atbalstu no tām organizācijām.