Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Ar leģionāriem un bez viņiem

"Kurbada" komplektācijas iespējas nav mazākas kā "Olimp", taču no malas liekas, ka rumbulieši savāc visu, kas latvju ārzemju leģionā paliek lieks (Tambijevs, Lavrovs), turpretī "Olimp" – to, kas pilnvērtīgai spēlei nepieciešams.

Kā jau to varēja prognozēt, tad Daugavpils "Dinaburga" (9) un Jelgavas "Zemgale/LLU" (8) ir bijuši čaklākie ārzemnieku piesaistītāji, kopš Latvijas Hokeja federācija palielināja leģionāru kvotu no pieciem uz septiņiem. Pa trim leģionāriem ir "Olimp", "Liepājā" (visi no Lietuvas) un "Prizmā", bet pagaidām neviena – "Kurbadā", "Mogo" un HS "Rīga". Varbūt kāds arī nav pamanījis, ka "Dinaburgas" vārtus tagad sargā soms Jani Rauhala (1999), bet viens no pieciem (!) "Prizmas" vārtsargiem ir japānis Jošihiro Kuroiva. Kurš gan Latvijā, ar pauzēm, ir jau trešo sezonu.