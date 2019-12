Último test de fuerza en pretemporada !! 🦍💪🏽💦 #4500pounds #2000kilos 🔞 #NoProbeisEstoEnCasa #SiNoTeArrancaElCocheMueveloTu

A post shared by FΞRNΛNDO VΞRDΛSCO (@ferverdasco) on Dec 24, 2019 at 5:54am PST