NBA Visu zvaigžņu spēlē šogad piedalīsies rekordliels skaits ārzemju spēlētāju

Astoņi no 19 spēlētājiem piedalīsies Visu zvaigžņu spēlē. Starp viņiem ir grieķis Jannis Adetokunbo (Milvoki "Bucks"), slovēnis Luka Dončičs (Dalasas "Mavericks"), kamerūnieši Žoels Embīds (Filadelfijas "76ers") un Paskāls Siakams (Toronto "Raptors"), Rūdijs Gobērs no Francijas (Jūtas "Jazz"), serbs Nikola Jokičs (Denveras "Nuggets"), Domants Sabonis no Lietuvas (Indianas "Pacers") un Bens Simonss no Austrālijas ("76ers").