Latvijas Antidopinga birojs turpina pārbaužu veikšanu

"Attiecībā uz kontrolēm, tiek īstenoti īpaši papildu piesardzības pasākumi. Tas ietver personīgo higiēnu un dažādus dezinfekcijas līdzekļus. Mums ir informācija par katru no sportista atrašanas vietām, un birojs turpina testēšanu, ņemot vērā arī to, ka atlēti ir atgriezušies no skartajām teritorijām. Veicam piesardzības pasākumus un katru gadījumu izvērtējam atsevišķi. Tas, protams, prasa lielāku piepūli," skaidroja Dimants.