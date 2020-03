LFF izpilddirektors: Jau tagad strādājam pie ilgtermiņa budžeta

Aprīlī, ja to ļaus valstiskā situācija, mūs gaida vēlēšanu kongress, kurā jaunais LFF prezidents, valde un institūciju locekļi tiks ievēlēti saskaņā ar jaunajiem LFF statūtiem. Vai jaunie LFF statūti ir kā izmainījuši Latvijas futbola ikdienas ritējumu un vai mūsu organizācijas biedri ir tos labi izpratuši?

Pirmkārt, izmantojot iespēju, gribu pateikties visiem LFF biedriem, kuri iepriekšējā kongresā nobalsoja par šo statūtu redakciju. Es nedomāju, ka statūti šodien ir izmainījuši biedru ikdienas ritējumu un procesus, jo katrs biedrs ikdienā realizē savus mērķus neatkarīgi no LFF statūtu redakcijas. Statūtu apstiprināšana bija vitāli svarīga, lai atgūtu starptautisko partneru uzticību un pārliecību par to, ka LFF var pati kvalitatīvi organizēt visus iekšējos procesus. Ņemot vērā, ka statūtu apstiprināšanas procesā bija daudz jautājumu un komentāru no LFF biedru puses, šobrīd aktīvi strādājam, lai uzlabotu esošo statūtu redakciju saskaņā ar ilgākā laika posmā saņemtajiem priekšlikumiem.