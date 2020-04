Anglijas premjerlīgas futbola sezona apturēta uz nenoteiktu laiku

UEFA vēsta, ka ir "pārliecināta, ka futbola spēles atjaunosies turpmākajos mēnešos, ievērojot varas iestāžu norādījumus, un ka jebkurš lēmums atteikties no vietējām sacensībām šajā posmā ir pāragrs un nepamatots."

Eiropas līga un Čempionu līga ir iestrēgusi izslēgšanas maču posmā, un iespējams, ka turnīri noslēgsies jūlijā vai augustā, kamēr UEFA šobrīd sadarbojas ar līgām, risinājuma meklējumos. UEFA arī norādīja, ka klubi, kuri nolems priekšlaicīgi noslēgt sezonu savas valsts čempionātā, nesaņemot atļauju no futbola jumtorganizācijas, nākamgad, visticamāk, nedrīkstēs piedalīties UEFA Čempionu vai Eiropas līgas turnīros.

UEFA paziņojums nāca klajā pēc tam, kad Beļģijā ceturtdien tika pieņemts lēmums atteikties no sezonas turpināšanas pēc aizvadītām 29 no 30 pamatturnīra spēlēm un atsakoties no izslēgšanas spēlēm. Saskaņā ar šo lēmumu par čempioni tika pasludināts "Club Brugge".