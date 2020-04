LFF sniegs papildu atbalstu klubiem un aicina pilnveidot valsts atbalsta noteikumus

Futbola organizāciju specifika Latvijā ir tāda, ka šo organizāciju pastāvēšana lielā mērā ir atkarīga no sponsoru, atbalstītāju, bērnu vecāku, pašvaldību un citu trešo personu ieguldītā līdzfinansējuma. Futbola organizācijas Latvijā nevar pastāvēt, darbojoties tikai pēc komercdarbības principiem. Līdz ar to futbola organizācijām ir neiespējami izpildīt Ministru kabineta noteikumus, lai šajā krīzes situācijā kvalificētos valsts atbalsta mehānismiem. Galvenokārt futbola organizācijas nevar izpildīt prasību, ka lielākā daļa no ieņēmumiem tiek gūti tieši no saimnieciskās darbības. Pie šādiem apstākļiem LFF rosina Ministru kabinetu visas Latvijas sabiedrības interesēs izstrādāt tādus noteikumus, kas nodrošinātu līdzvērtīgas tiesības pretendēt uz dīkstāves atbalsta mehānismu ārkārtējā situācijā Latvijā arī sabiedriskajām un sporta organizācijām, ņemot vērā, ka šīm organizācijām ieņēmumi var nebūt tikai no saimnieciskās darbības.