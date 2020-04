LFF valde lemj par 100 000 eiro piešķiršanu tiesnešu un klubu atbalstam

"Lielākā daļa no atvēlēta finansējuma ir paredzēta futbola klubu atbalstam, prioritāri novirzot to finansiāli visneaizsargātākajām futbola komandām, kas nesaņem valsts dotācijas un pastāv, pateicoties vecāku un sponsoru līdzekļiem. Daļa finansējuma paredzēta Virslīgas, pirmās līgas un telpu futbola virslīgas sacensību tiesnešu un tiesnešu inspektoru atbalstam. Tiesneši varētu saņemt līdz pat 70% no atlīdzības, ko būtu saņēmuši par spēļu tiesāšanu ikdienas apstākļos," līdzekļu izlietojumu ieskicēja LFF valdes locekle.