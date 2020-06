Kalvītis par apsūdzētā Martinsona ievēlēšanu LHF valdē: Nav notiesājoša sprieduma

Viegli nebūs aizvadīt "Optibet" hokeja līgas turnīru, kurā šogad komandu skaits sarucis par vienu, jo pēc pagājušās sezonas par aiziešanu paziņoja hokeja klubs "Kurbads". Federācija lūko dažādus veidus, kā sniegt atbalstu vietējam hokejam, taču to panākt nav viegli, jo nodokļu politika mazajiem uzņēmumiem nav draudzīga. Kripatu atbalsta izdodas paņemt no lielajiem sponsoriem "Latvijas Gāze" un "Bite", kā arī citiem, kas primāri balsts pieaugušo izlasi, taču reizēm finansējums atrodas arī pašmāju klubiem un čempionātiem.

Tāpat līdz 2022.gadam nav jāsatraucas par to, kurš vadīs pieaugušo izlasi, jo ar šā brīža speciālistu Bobu Hārtliju vienošanās ir panākta jau iepriekš.

Kalvītis par LHF prezidentu pirmo reizi tika ievēlēts 2016.gada 7.oktobrī, kad negaidīti no amata tika gāzts Kirovs Lipmans.

LHF prezidenta amatu Lipmans ieņēma kopš 1998.gada, turklāt pirms tam viņš to vadīja 1994. un 1995.gadā. Vēl šajā amatā ir bijuši arī Vilnis Burtnieks (no 1992. līdz 1994.gadam) un Uģis Magonis (no 1995. līdz 1998.gadam).