Panākts konceptuāls atbalsts moderna basketbola centra celtniecībai Rīgā

"Tuvākajos 2-3 gados Latvijai būs pieejami aptuveni 2,5 miljardi eiro no Eiropas ekonomikas atveseļošanās fonda, ko var izmantot infrastruktūras attīstībai, tai skaitā sporta infrastruktūrai. Šīs basketbola halles projekts jau ir tādā gatavības stadijā, lai to šajā īsajā laika posmā varētu realizēt," sacīja Sandis Riekstiņš (JKP), Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs. "Mēs zinām, ka Rīgā ir grūti atrast zāli, kurā aizvadīt basketbola treniņus. Pat jauniešu basketbola izlases treniņprocesu aizvada vidusskolu sporta zālēs. Šobrīd futbola un hokeja iespējamā mājvieta varētu būt Daugavas stadions, savukārt basketbolam tādas nav. Tāpēc mēs atbalstām šīs halles būvniecību un aicināsim to darīt arī koalīcijas partnerus, lai atbalsts basketbolam no vārdiem pāriet uz darbiem."