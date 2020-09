Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Kad Fāzels ir nikns un uztraukts

Neraugoties uz Latvijas valdības vēstuli, ka tā negrib rīkot turnīru kopā ar Lukašenko Baltkrieviju; neraugoties uz Eiropas Parlamenta rezolūciju (ar 574 balsīm), aicinot IIHF atteikties no čempionāta rīkošanas Baltkrievijā, kā arī 15 000 baltkrievu vēstuli, ka IIHF nevajag dot Minskai tiesības rīkot 2021. gada čempionātu. Ir izveidota ekspertu grupa, kas izvērtēs Minskas un Rīgas iespējas rīkot/nerīkot nākamā gada pasaules čempionātu.

Lai gan IIHF prezidents Renē Fāzels saņēmis pat trīs vēstules, tomēr pirms padomes sēdes un arī pēc tās valdīja noskaņojums, ka pasaules čempionātu rīkošana ir IIHF un tikai IIHF kompetence, kā šī starptautiskā federācija lems, tā arī būs. Uz to netieši norādot arī SOK prezidentam Tomasam Baham, bet attiecībā uz EP rezolūciju no Cīrihes pienāca atgādinājums, ka 2014. gadā arī EP bija ieteikusi nerīkot tā gada čempionātu Minskā, taču tas tur noticis un bijis ļoti labi organizēts…

Politologi un starptautisko notikumu apskatnieki var vilkt paralēles starp to gadu Baltkrieviju un šā rudens Baltkrieviju, un tās ir divas mazliet atšķirīgas realitātes. Arī tad notikušās vēlēšanas nebija demokrātiskas, taču šoruden demonstrācijas Minskā un citās Baltkrievijas pilsētās ir spilgts apliecinājums, ka baltkrievu tauta tā dzīvot vairs negrib. Skaidrs, ka arī IIHF padomes locekļi un Renē Fāzels redz, kas notiek Baltkrievijā, taču pieņemt politisku lēmumu IIHF nevarot. Tāpēc ir izveidota ekspertu grupa, kas izvērtēs finanšu, medicīnas, mārketinga, sporta, juridiskos, administratīvos un sociālos čempionāta rīkošanas aspektus. Ņemot vērā ekspertu ieteikumus, IIHF padome savā nākamajā sēdē novembrī pieņems galīgo lēmumu.

Kā tas šādos gadījumos mēdz būt, IIHF prezidents pakrata arī pirkstu Latvijas virzienā: "Šis ir pirmais gadījums, kad kāda no pasaules čempionātu rīkotājvalstīm izsaka nevēlēšanos rīkot čempionātu kopā ar otru valsti politisku iemeslu dēļ. IIHF ir dziļi norūpējusies par notikumiem Minskā, bet kā sporta organizācija nevar pieņemt politisku lēmumu.."

Kā šos abus Fāzela paziņojumus tulkot? Ja ir zināma tikai pirmā frāze, tad… ripa ir iestrēgusi dziļi Krišjāņa Kariņa aizsardzības zonā. Bet savā intervijā Fāzels praktiski pasaka to, ko grib dzirdēt Kariņa valdība. Ka šobrīd Baltkrievijā pasaules čempionāts nevar notikt!

No vienas puses mēs, protams, varam pārmest Fāzelam, ka vajag rīkoties, bet tas nemaz nav tik vienkārši, kā no malas izskatās. Latvijas un Baltkrievijas Hokeja federācijām ir līgumi ar IIHF, "Infront", kā arī savstarpējs līgums starp abu valstu federācijām. Kur diezgan sīki un izvērsti fiksētas detaļas, kā organizējam čempionātu, bet visticamāk, ka tur nekas nav rakstīts par kādas valsts valdības garantiju atcelšanu vai revolūciju (?!) otrā valstī. Ja protesti nebūtu tik milzīgi, droši vien IIHF bez diskusijām piekristu turnīram Minskā. Ja vien būtu garantēta drošība spēlējošo valstu komandām un līdzjutējiem, tiktu nokārtots vīzu jautājums, tiktu izpirktas biļetes utt. Jo, skatoties tikai no sporta pozīcijām, 2014. gadā Minskā tika sarīkots gandrīz vai ideāls pasaules čempionāts.