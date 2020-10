Brāļiem Šiciem būs unikāla iespēja izmēģināt Ķīnas olimpisko ledus trasi

🇱🇻 Otrie vispusīgās un speciālās fiziskās sagatavotības testi pēc vasaras treniņiem ✅. Turpinām gatavoties jaunajai sezonai! 🇬🇧 The second general and specific physical preparation tests after summer work ✅ We keep getting ready for the new season . . . . #luge_lv #luge

A post shared by LKSF (@luge_lv) on Sep 22, 2020 at 1:55am PDT