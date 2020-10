Noskaidrotas "French Open" finālistes

1939.gadā šī turnīra finālā zaudējumu cieta cita poliete Jadviga Jeržejovska. Savukārt atklātajā ērā viņa ir tikai otrā poliete, kurai izdevies iekļūt "Grand Slam" turnīra finālā. Pirms astoņiem gadiem Vimbldonā to paveica Agņeška Radvaņska.

Viņa arī kļuvusi vien par septīto neizsēto tenisisti, kurai Parīzē izdevies sasniegt finālu. No iepriekšējām sešām tenisistēm ar šādu statusu finālā uzvaru svinējusi vienīgi Aļona Ostapenko, kura to paveica 2017.gadā.

Finālā Švjonteka tiksies ar Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāju Keninu (WTA 6.), kura turnīrā izsēta ar ceturto numuru. Amerikāniete ar 6-4, 7-5 uzvarēja Vimbldonas čempioni Petru Kvitovu no Čehijas (WTA 11.), kura bija izlikta ar septīto numuru.

Keninai ir iespēja kļūt par pirmo tenisisti, kurai kopš 2016.gada vienas sezonas laikā izdevies izcīnīt divus "Grand Slam" titulus. Iepriekš to paveica vāciete Angelika Kerbere, kura uzvarēja Austrālijā un ASV.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.