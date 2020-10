Latvijas U-21 izlases futbolisti savā laukumā zaudē Krievijai

Krievijas izlase jau spēles ievadā laukuma kreisajā pusē netālu no latviešu soda laukuma ieguva iespēju izpildīt standartsituāciju, taču Nils Toms Puriņš palika nepārspēts. Viesi pirmajā puslaikā biežāk kontrolēja bumbu un izdarīja septiņus sitienus, no kuriem tikai viens lidoja vārtu rāmī, taču tas bija rezultatīvs.

28.minūtē laukuma kreisajā sānā Krievijas U-21 izlases spēlētāji ar vairākām īsām piespēlēm "saraustīja" mājinieku aizsardzību un drīz vien soda laukumā bumbu nogādāja pie Konstantīna Kučajeva, kurš no tuvas distances sita precīzi ar galvu. Pirmā puslaika beigās ātrajā pretuzbrukumā devās arī latvieši, taču visi pūliņi tika apstādināti vēl pirms Krievijas izlases soda laukuma.

Spēles otro puslaiku aktīvāk iesāka mājinieki, taču jau pēc sešām nospēlētām minūtēm rezultāta tablo vēstīja 0:2. No laukuma sāna pēc standartsituācijas izspēles bumba soda laukumā pieskārās divu Krievijas izlases futbolistu galvām, bet pēdējais to paveica Pāvels Maslovs. Viesiem pārsvaru trīskāršot izdevās jau četras minūtes vēlāk, kad pie soda laukuma aprisēm sev ērtu sitiena pozīciju izkārtoja Daņils Lisovijs.

Latvijas izlasei 83.minūtē izdevās gūt vārtus, taču tie netika ieskaitīti. Četras minūtes līdz pamatlaika beigām Krievijas futbolisti ar piespēlēm visai viegli pārvarēja laukuma vidus daļu, ar vēl dažām piespēlēm bumbu jau nogādāja soda laukumā, kur 4:0 panāca Aleksandrs Lomovickis. Savukārt goda vārtus mājinieku rindās jau kompensācijas laika ceturtajā minūtē iesita debitants Lūsiņš, kurs no tuvas distances precīzi sita ar galvu.

Latvijas U-21 izlase kvalifikācijas turnīrā vēl nav uzvarējusi, pa četrām reizēm spēlējot neizšķirti un zaudējot. Neviens no zaudējumiem nav bijis graujošs, smagāko neveiksmi piedzīvojot tieši pret otrdienas pretinieci Krieviju viesos, kad nācās zaudēt ar 0:2.

Latvijas valstsvienība 4.oktobrī uzsāka treniņnometni, kurā Aleksandra Basova rīcībā trenējās 24 spēlētāji no 12 dažādiem klubiem. Četri no futbolistiem bija ar pierakstu ārzemju klubos, bet tikpat daudz spēlētāju bija arī no "Daugavpils" un "Valmieras" komandām.