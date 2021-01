Video ⟩ KHL zvaigzne Kaprizovs ar "blīkšķi" debitē NHL; Makdeividam "hat-trick"

Viņš kļuvis par trešo spēlētāju vēsturē, kurš NHL debijas spēlē guvis vārtus mača papildlaikā - 1941. gadā to paveica Niks Nots no Bruklinas "Americans", bet 1990./91. gada sezonā tas izdevās Timam Svīnijam no Kalgari "Flames".