"Dāmas gambīts" pagaidīs. Laura Rogule vienmēr cīnās par labu rezultātu

Rogule šahu sāka spēlēt jau sešu gadu vecumā, kad kādu dienu skolā pievienojās savai māsai vienā no nodarbībām. Tēvs viņai iemācīja gājienus, un jau pirmajā treniņā varēja izspēlēt pirmo partiju. Un tā lieta iepatikās.

Pusaudžu gados viņa Grieķijā kļuva par pasaules U-14 čempioni, kas šaha pasaulē ir ļoti liels sasniegums. Lai noturētos pašā spicē, viņai būtu no daudz kā jāatsakās. Piemēram, no mācībām skolā, kas ir nozīmīgs solis. Vēlāk iestājās augstskolā, un studijas prasīja savu.

Viņa to skaidro ar psiholoģisko noturību, kas arī pašai liedzis sasniegt vairāk, lai gan 10 reizes triumfējusi Latvijas čempionātā. Smagi pārdzīvo zaudējumus un kļūdas.

Covid-19 pandēmija šahu no klātienes pārcēlusi uz internetu. Rogule iepriekš turnīros globālajā tīmeklī nebija piedalījusies, bet nu jau kādu laiku digitālajā vidē pārstāv Zviedrijas komandu "Wasa SK" un turnīros piedalās katru nedēļu.

Šahs viņu saveda kopā ar vīrieti, ar kuru ir precējusies un audzina meitas, kuras arī sākušas nodarboties ar šahu. Vecākā meita savā vecuma grupā ir viena no labākajām spēlētājām Latvijā un pārstāvējusi Latviju Eiropas čempionātā. Šad tad sanācis, ka izloze turnīros viņu ielozējusi spēlēt pret savu dzīvesbiedru, kuru vairumā gadījumu pieveikusi.

Viņa ir viena no retajām šahistēm, kura nav redzējusi populāro "Netflix" seriālu "Dāmas gambīts" ("The Queen's Gambit"), bet plāno to noskatīties. Līdz šim nav sanācis tam atvēlēt laiku.