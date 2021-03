Video ⟩ Gailītis: Bijām tālu no perfekta snieguma, bet kontrolējām rezultātu

"Lai gan bijām tālu no perfekta snieguma, kontrolējām rezultātu. Esmu priecīgs par to, ka pēdējā ceturtdaļā atspēlējāmies no piecu punktu deficīta. Redzēju, kā daži spēlētāji uzņemas līderību. Pagarinājumā Rivero guva daudz punktu no soda laukuma. Turklāt pieļāvām pārāk daudz kļūdu - tā bija viena no lielākajām problēmām," stāstīja Gailītis.