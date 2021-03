Ko Redika piebiedrošanās nozīmēs "Mavericks"?

Uz Ņūorleānas "Pelicans" no Dalasas devās Džeimss Džonsons un Vess Ivunds, kā arī otrās kārtas drafta izvēle. Ko šīs izmaiņas sola Teksasas klubam? Dalasas vienības apskatnieks Tims Kato no "The Athletic" paraudzījies no sava skatpunkta, kādas pārmaiņas gaidāmas Kristapa Porziņģa pārstāvētajā komandā.