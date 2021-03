"Mavericks" treneris Kārlails par Porziņģi: Cepuri nost

Liepājnieks izcēla, ka dažās spēles epizodēs komanda ļoti labi kustināja bumbu, savukārt citos brīžos šis spēles elements piekliboja. "Mums ir brīži, kad mēs to darām un kad nedarām. Dažreiz tā gadās. Puiši cenšas darīt visu iespējamo - gūt punktus un spēlēt uz komandu. Mēs vēlamies bumbu kustināt pēc iespējas vairāk," pēc spēles žurnālistiem atzina Porziņģis. "Dažreiz no lieliskas bumbas kustības iespējams tikt pie brīva metiena, bet nespēj to realizēt."