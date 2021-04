CAS noraida "Hellas Verona" apelāciju pret LFF un JFC "Skonto"

Līdz ar to bija izveidojusies nepieņemama situācija, ka JFC "Skonto", kur spēlētājs bija trenēts un sagatavots no septiņu līdz 17 gadu vecumam, tika atņemtas jebkādas tiesības uz kompensācijas saņemšanu.

Ņemot vērā izveidojušos situāciju, no JFC "Skonto" puses tika iesniegta prasība FIFA, sniedzot argumentētu viedokli, kādēļ JFC "Skonto" ir tiesības saņemt kompensāciju no "Hellas Verona". FIFA minēto JFC "Skonto" sūdzību apmierināja, jo, ņemot vērā visus lietas faktiskos apstākļus, tika konstatēts, ka tieši "Hellas Verona" ir tas klubs, kas ir galvenais ieguvējs no trenēšanas un sagatavošanas, kuru veica spēlētāja iepriekšējie klubi, pamatā JFC "Skonto".

2021.gada 30.martā tika saņemts apstiprinājums no CAS, ka neviena no pusēm nav pieprasījusi to, lai minētais CAS lēmums būtu konfidenciāls, līdz ar to pilnais CAS lēmums šajā lietā drīzumā tiks publicēts CAS mājaslapā.