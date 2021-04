"United" uguņo otrajā puslaikā un izcīna uzvaru pirmajā Eiropas līgas pusfināla spēlē

"United" mājās ar 6:2 (1:2) sagrāva "AS Roma".

"AS Roma" pirmajā puslaikā demonstrēja atzīstamu sniegumu un nekas neliecināja par vārtu birumu vai zaudējumu. Jau otrā puslaika trešajā minūtē Fernandeša piespēli vārtos novirzīja Edisons Kavani, kurš vēlreiz izcēlās 64.minūtē.

Kavani pēdējās 13 spēlēs pret "AS Roma" guvis desmit vārtus. Savukaŗt Edins Džeko pēdējās desmit spēlēs pret "United" guvis astoņus vārtus, no kuriem seši iesisti Mančestras kluba mājvietā "Old Trafford" stadionā.