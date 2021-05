Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Miloševičs un līderu trio nebremzē

No pagājušās sezonas pirmā trijnieka joprojām nav paņemts neviens punkts, nupat Valmierā liepājniekiem netrūka iespēju gūt vārtus, taču atkal zaudējums - 0:1. Ar tādām iespējām, kādas ir Liepājas komandai, tās spēle turnīra kopumā ir neizskaidrojami slikta. Liepājas komandai ir jābūt tur, kur ir pirmais trijnieks nevis dziļi turnīra tabulas vidū (no trešās vietas šķir jau 13 punkti). Pagaidām nav pastiprinājums arī baltkrievu jaunpienācēji, bet dažs labs, izskatās, atbraucis uz Liepāju pabeigt karjeru.

Gan Valmieras, gan Daugavpils komandu uzvaras nebūtu iespējamas, ja kārtējās labās spēles nebūtu aizvadījuši šo komandu gados jaunie vārtsargi. Šajā sakarā iedomājos par ... Latvijas izlases galveno treneri Daini Kazakeviču. Pirmie divi numuri izlases vārtos mums ir skaidri - Pāvels Šteinbors un Roberts Ozols. Par trešo izlases treniņnometnēs ir aicināti vairāki, pēdējā laikā tie bijuši Dāvis Ošs no "Spartaka" un Krišjānis Zviedris no FK "Liepāja", nebūtu izkritusi gandrīz visa pagājušā sezona Vladislavam Lazarevam (FK "Ventspils"), tad droši vien būtu aicināts arī viņš. Visi šie vārtsargi vēl ir pietiekami jauni (Ozolam arī ir tikai 25 gadi) - vecumā no 24 līdz 26 gadiem, taču pēdējos gados un īpaši šosezon ir parādījušies vairāki vēl jaunāki talantīgi vārtsargi - Frenks Dāvids Orols (19 gadi) un Ņikita Šaraņins (18) no BFC "Daugavpils", Rihards Matrevics (21) no "Valmiera FC", arī Jānis Beks (18) no FK "Metta". Viņiem ir savu vecumu izlases (atskaitot Matrevicu), taču diezin vai nav iespējams nacionālās izlases treniņos iesaistīt nevis trīs bet 5-6 vārtsargus. Būtu gan interesantāk, gan jaunajiem tas būtu liels papildus stimuls. Kurš tieši būs trešais - tam pašreiz varbūt patiešām nav tik lielas nozīmes, taču pārāk daudz tā saukto trešo numuru mēs kopš izlases atjaunošanas 1991. gadā jau esam zaudējuši - tieši tāpēc, ka pietrūka viņiem uzmanības.