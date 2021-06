SOK paziņo par Tokijas spēlēm paredzēto bēgļu komandu 29 cilvēku sastāvā

SOK paziņoja, ka sportisti no 13 valstu olimpiskajām komitejām no 23.jūlija līdz 8.augustam spēlēs sacentīsies 12 sporta veidos. Viņi to darīs zem olimpiskā karoga un atklāšanas ceremonijā maršēs otrajā vietā aiz Grieķijas.