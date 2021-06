Video ⟩ Ukrainas futbolisti aizraujošā mačā izcīna savu pirmo uzvaru "Euro 2020"

Ukrainas izlase C apakšgrupas spēlē Bukarestē ar 2:1 (2:0) uzvarēja debitanti Ziemeļmaķedoniju.

12.minūtē bumbu uzbrukuma smailē ieguva Jaremčuks, kurš atrāvās no aizsarga un ieskrēja soda laukumā, taču izlēma piespēlēt, kā rezultātā aizsargs izklupienā neitralizēja situāciju. Jau trīs minūtes vēlāk no aptuveni 25 metriem Ukrainas izlases vārtsarga modrību centās pārbaudīt Bobans Nikolovs, taču aizsargs pašaizliedzīgi bloķēja viņa tālšāvienu. Brīdi vēlāk no tuvas distances Elifam Elmasam neizdevās novirzīt bumbu vārtu tīklā.