NBA fināla MVP Adetokunbo: Gribēju titulu izcīnīt tieši ar "Bucks"

"Gribu pateikties Milvoki par to, ka man uzticējās. Paldies komandas biedriem, viņi spēlēja sīksti katrā mačā. Es ticēju šai komandai. Gribēju to paveikt šeit, šajā pilsētā. Esmu ārkārtīgi, laimīgs, ka izdevās to paveikt," pēc triumfa emocionāls bija Adetokunbo.