Eiduka: Pirmajās sacensībās Somijā pietrūka sniega izjūtas

"Protams, tēta aiziešana atstāja lielu iespaidu. Vairākas naktis nebiju izgulējusies. Arī pēdējās dienas treniņnometnē Austrijā nevarēju kārtīgi trenēties, jo domāju par to, kā ātrāk nokļūt mājās," tiek citēta slēpotāja. "Uz Somiju devāmies nedēļu vēlāk, līdz ar to nesanāca aizvadīt treniņus, kā plānots. Pietrūka sniega izjūtas, jo atbraucām ar brāli Ediju tikai trīs dienas pirms sacensību sākuma. Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc izlēmām startēt tikai svētdien brīvā stila distancē," skaidro Latvijai vairākas vietas olimpiskajās spēlēs sarūpējusī sportiste.