Mihails Samoilovs un Nejcs Zemļaks sasniedz "King of the Court" pusfinālu

Grupu turnīra pirmajā kārtā Latvijas/Slovēnijas duets bija pēdējais, kurš tika pie punktiem pēc vairāk nekā desmit spēlētām minūtēm, uzreiz ar četriem punktiem apsteidzot nīderlandieti Aleksandru Brouveru un krievu Oļegu Stojanovski, kuri vēlāk ar trim punktiem arī kā pirmie izstājās no šīs grupas sacensībām, paliekot pēdējā vietā.

No sacensībām izstājās nevienu punktu neguvušais Brazīlijas/Francijas duets Gutu Karvaljaess/Kinsijs E.

Jau ziņots, ka Latvijas pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs duetā ar austrieti Moricu Pristaucu ceturtdien nepārvarēja pirmo kārtu "King of the Court" sacensību otrajā kārtā jeb grupu turnīrā un izstājās.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.