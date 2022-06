Šveices futbolisti uzveic Portugāli, Spānija pārspēj Čehiju

Spāņi vadību ieguva mača 24.minūtē, kad pēc Marko Asensio piespēles bumbu vārtos no vārtsarga laukuma stūra raidīja Karloss Solers. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 15 minūtes, spāņi sarāva pretinieku aizsardzību, Ferrans Torres no labās puses piespēlēja bumbu gar vārtiem, kur pie tālā staba kāju pielika Pavlo Sarabija - 2:0.

Astotajā minūtē slovēņu aizsargus apsteidza Andrija Živkovičs, kurš panāca 1:0 viesu labā, bet 35.minūtē pēc centrējuma soda laukumā visaugstāk lēca Aleksandars Mitrovičs, precīzi sitot ar galvu - 2:0. 48.minūtē pretuzbrukuma noslēgumā nekļūdīgi no 11 metru soda sitiena punkta sita Adams Gnzeda-Čerins, bet piecas minūtes vēlāk Benjamins Šeško no apmēram metru tuvākas distances panāca 2:2.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.