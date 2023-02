Viens no Paralimpiskā sporta centra finansējuma avotiem varētu būt nacionālā loterija

"Viena doma ir, ka daļu no loterijas ienākumiem varētu novirzīt Latvijas Paralimpiskajai komitejai (LPK) vai paralimpiskajai kustībai, kā tas ir citās valstīs. Par to tad varētu arī Saeimā diskutēt. Tas ir labs finansējuma veids, jo tas dod iespēju plānot. LPK viena no problēmām pašlaik ir tā, ka dažādie ienākuma avoti liedz plānot uz priekšu," pēc tikšanās ar Pārsonu sarunā ar medijiem teica Levits.