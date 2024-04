Latvijas pretiniecei pasaules čempionātā palīdzēs jaunā NHL zvaigzne Slafkovskis

Tiek vēstīts, ka tuvākajās dienās savu piekrišanu startēt pasaules čempionātā varētu dot vēl vairāki NHL slovāku spēlētāji - Tomāšs Tatars no Sietlas "Kraken", Šimons Nemecs no Ņūdžersijas "Devils" un Martins Pospišils no Kalgarī "Flames".