"Lakers" bez Džeimsa piekāpjas "Nuggets"

Šaubas ir arī par Deivisa veselību, kurš trešajā ceturtdaļā vairākkārt bija manāms taustot savu labo celi, taču viņš spēli aizvadīja līdz pašam galam. Spēlētājs vienā no epizodēm, sedzot spēlētāju, neveiksmīgi novietoja labo kāju.

Visbeidzot Oklahomsitijas "Thunder" savā laukumā ar 118:112 (27:33, 30:30, 29:26, 32:23) uzvarēja vienu no šīs sezonas favorītēm Losandželosas "Clippers".

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 35 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā iemeta divus no sešiem divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem.