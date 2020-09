Spānija Nāciju līgas A grupā pašā mača galotnē izrauj punktu pret Vāciju

Savukārt C līgas trešajā grupā abi dueļi noslēdzās neizšķirti.

Visas C trešās grupas dalībnieces pēc vienas spēles iekrājušas pa vienam punktam.

B grupā kopumā tiks aizvadītas četras spēles, bet C ceturtajā grupā dienvidu kaimiņi lietuvieši tiksies ar Kazahstānu.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.