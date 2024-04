Strokšs: Mums nav bijis lielāks un sarežģītāks eksāmens par WRC posmu

Vēsturē pirmais WRC posms Latvijā notiks no 18. līdz 21. jūlijam. Rallija norise aptvers teritoriju no Liepājas līdz Rīgai, ātrumposmiem norisinoties arī Tukuma novadā, Talsos un Talsu novadā, Kuldīgas novadā un Dienvidkurzemes novadā.

Strokšs norādīja, ka, turpinot WRC posma organizēšanu, šobrīd ir pilnībā skaidrs plāns par to, kā sacensības noritēs, un ir sācies realizācijas posms.

"Sākotnējā vēlmju versija bija tāda, kādu mums to neatļāva izdarīt budžets, kad ieraudzījām kopējās izmaksas. Līdz februāra beigām mums bija jāierauga izmaksas un tad martā mēs veicām korekcijas. To arī paveicām un šobrīd viss jau ir skaidrs. Nācās no vēlmēm diezgan daudz nogriezt, mūsu sapņi bija nedaudz pārdroši un nācās nokāpt uz zemes," skaidroja pasākuma direktors.