Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Katrā jokā ir daļa patiesības...

"Mēs Dašķeviču apsaukājam un kaitinām, bet vispār jau viņš ir laukumā labs... Tāpēc arī kaitinām," pēc pirmā puslaika spēlē ar "Riga FC" teica viens no Valmieras komandas faniem. Spēlē ar Liepājas komandu 21 gadu vecais Eduards Dašķevičs turpināja "plosīt" pretinieku aizsardzību kreisajā malā. Tieši pēc viņa piespēles pirmos vārtus guva Marko Regža, praktiski katrs Dašķeviča reids kreisajā malā bija draudīgs pretiniekiem un tā tas bija līdz pat 82. minūtei, kad Eduards tika nomainīts. Daugavpils futbola audzēknis Eduards Dašķevičs dzimtās komandas rindās virslīgā nemaz nav spēlējis, jo jau 2018. gada vasarā devās uz vienu no slavenākajiem Beļģijas klubiem R.S.C. "Anderlecht" (spēlēja U18 un U21 komandās), tad spēlēja Norvēģijas virslīgas klubā "HamKam" (8 spēles) un tikai pērn parādījās "Riga FC" rindās, tā ka plašākam līdzjutēju lokam nemaz nebija labi zināms. Jau pagājušajā sezonā Eduards sevi apliecināja gan virslīgā (3 vārti un 4 piespēles, tika atzīts par 3. un 4. riņķa labāko jauno spēlētāju), gan viņam bija vairākas spilgtas epizodes Eiropas kausu izcīņā, viņš nebaidījās apspēlēt pretinieku, taču iepriekšējais "rīdzinieku" galvenais treneris Tomislavs Stipičs viņam īpaši neuzticējās (virslīgā 29 spēles, taču caurmērā tikai 26 laukumā pavadītas minūtes vienā spēlē). Simo Valakari uzticas daudz vairāk (šosezon tikai četrās spēlēs Dašķevičam ir jau vairāk nekā trešdaļa laika laukumā no pērn 29 spēlēs sakrātā) un tas priecē Latvijas izlases kontekstā – tikai regulāri spēlējot, tu vari augt un progresēt. Skaidrs, ka ātrumu un emocijas vēl ne vienmār izdodas salikt kopā ar meistarību, taču tas ir tikai laika un līdz ar to pieredzes jautājums.