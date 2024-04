NOSKATIES ⟩ Latvijas futbolistes EČ kvalifikācijas otrajā mačā apspēlē Moldovu

Vienīgie vārti spēlē tika gūti 63.minūtē, kad Karlīne Miksone no asa leņķa izdarīja sitienu pretinieču vārtu virzienā un trāpīja pa Moldovas spēlētāju Nadeždu Kolesničenko, no kuras bumba nonāca mājinieču vārtos.

Kvalifikācijas turnīru Latvijas izlase divu apļu sacensībās aizvada C līgā vienā grupā ar Ziemeļmaķedoniju, Moldovu un Slovēniju.

Finālturnīrā, kas risināsies Šveicē, iekļūst katras A līgas apakšgrupas pirmo divu vietu ieguvējas. Pārējo septiņu ceļazīmju liktenis izšķirsies divās "play-off" kārtās, kas notiks no oktobra līdz decembrim. No C līgas "play-off" posmam kvalificēsies piecu apakšgrupu uzvarētājas un trīs labākās otro vietu ieguvējas.