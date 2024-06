Slovēnijas futbolisti Eiropas čempionātā izcīna neizšķirtu pret Dāniju

Pēc spēlētām 16 minūtēm laba vārtu gūšanas iespēja bija Slovēnijai, taču Benjamina Šeško sitiens no tālas distances lidoja nedaudz garām vārtu augšējam stūrim.

Nepilnu minūti vēlāk Dānija izveidoja uzbrukumu jau otrā laukuma galā, un pēc Jonasa Vinda piespēles no tuvas distances Slovēnijas vārtos bumbu nogādāja Ēriksens, izvirzot vadībā Dāniju.

77.minūtē pēc Slovēnijas stūra sitiena dāņi mēģināja izsist bumbu ārā no savas aizsardzības zonas, taču tā nonāca tieši pie Janžas, kurš neminstinoties to spēcīgi sita Dānijas vārtu virzienā un bumba pēc pieskāriena vienam no pretinieku spēlētājiem, lidoja garām dāņu vārtsargam, rezultātam kļūstot neizšķirtam.