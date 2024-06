Anglijas futbolisti atspēlējas kompensācijas laikā un papildlaikā iekļūst EČ ceturtdaļfinālā

Anglija uzbruka, mēģinot izlīdzināt rezultātu, un piektajā no sešām kompensācijas minūtēm pēc Kaila Volkera izpildītā auta iemetiena no labās puses bumba lidoja līdz pat tuvējam vārtsarga laukuma stūrim, kur cīņā par to uzvarēja Marks Gehi, pāradresējot bumbu tālāk Džūdam Belingemam, kurš atmuguriski "šķērītē" raidīja bumbu vārtu labajā stūrī - 1:1.