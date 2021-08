Olimpiskā dienasgrāmata #6: Latvijas sportisti Tokijā šķērsojuši finiša līniju

Man un droši vien vēl daudziem citiem bija pārliecība, ka medaļa būs, jautājums - kāda? Pats galvenais, ka pārliecība bija pašiem puišiem un treneriem. Sportistu grandiozais mājās sagaidīšanas pasākums joprojām man uzdzen skudriņas, skatoties video Tokijā, kas ir vairāk nekā 8000 kilometru attālumā no Rīgas.

Latvija bija vienīgā nācija, kas pludmales volejbolā sasniedza pusfinālu gan vīriešu, gan sieviešu turnīrā. Divas 4. vietas - no vienas puses ir sarūgtinājums, ka šāds rezultāts, jo medaļas bija tik tuvu, taču aizsniegties līdz tam nesanāca.

No otras puses, Latvijas dueti reti kurā spēlē "uz papīra" bija favorīta statusā. Gan vīru, gan dāmu turnīrā piedalījās 24 komandas. Pļaviņš un Točs turnīrā bija izlikti ar 14. numuru, bet Graudiņa un Kravčenoka - ar 16. numuru.

Kā jau rakstīju sākumā, žurnālistu prognožu spēlē minēju, ka Grigorjeva varētu izcīnīt bronzu. Gandrīz trāpīju, taču gandrīz neskaitās. Kaut arī treneris kritizēja tiesnešu darbu un norādīja uz traumu, kas patraucēja gatavošanās procesā, Anastasija pēc zaudējuma cīņā par bronzu šos argumentus neminēja kā attaisnojumus. Treneris un sportiste sarunā ar medijiem nebija līdzās, katrs runāja atsevišķi. Līdz ar to Grigorjeva lieku reizi parādīja savu cīnītājas raksturu. Žēl, ka viņai nav izdevies Eiropas un pasaules čempionātu medaļām pievienot arī olimpisko godalgu. Varbūt pēc trīs gadiem Parīzē?

Šeit Tokijā nereti no Latvijas sportistiem varēja dzirdēt frāzes - "satraukums patraucēja" vai "biju sanervozējies". Tas nav brīnums, jo 24 no 33 sportistiem jeb 72% dalībnieku šīs bija pirmās olimpiskās spēles karjerā. Gribas ticēt, ka lielākajai daļai pīķis būs pēc trīs gadiem nākamajās olimpiskajās spēlēs Parīzē. Un viens no šiem sportistiem būs arī šobrīd 22 gadus vecais Suharevs.